Ларионова: форму родительского контроля за школьным питанием необходимо совершенствовать

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя Государственного совета Татарстана, руководитель объединения «Мәрхәмәт» — «Милосердие» Татьяна Ларионова заявила, что в республике необходимо совершенствовать форму родительского контроля за питанием детей в школах.

Она обратила внимание, что несмотря на то, что этот вопрос активно прорабатывается властями, к депутатам продолжают поступать анонимные обращения по школьному питанию.

«У родителей есть право и обязанность этого контроля. Важно, чтобы возникающие вопросы решались незамедлительно», — заявила Ларионова. Она обратила внимание, что обратная связь от родителей школьников по питанию их детей позволит «сделать многое», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Напомним, сегодня в Татарстане работала горячая линия по вопросам организации здорового горячего питания школьников.



Фото: Максим Платонов

В Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием. Ежедневно представители семей дежурят в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру Казани в других учебных заведениях страны.



Татьяна Демина