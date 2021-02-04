В Татарстане за год по уголовным делам Следкома возмещено 310 млн рублей налогов

Фото: Ирина Плотникова

Благодаря совместным усилиям сотрудников СК, МВД и налоговой службы объем возмещенных налоговых платежей за 2020 год вырос до 310 млн рублей. Годом раньше эта цифра составляла 240 млн рублей, сообщили сегодня на итоговой коллегии Следкома по РТ.

Кроме того, на имущество налоговых должников стоимостью в 175 млн рублей был наложен арест, благодаря чему удалось обеспечить возмещение 85,5% всей налоговой задолженности по оконченным уголовным делам.

Фото: Ирина Плотникова

Ранее правоохранительные органы разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество». По словам заместителя председателя Следственного комитета России, генерал-полковника Елены Леоненко, сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства: иногда одни и те же действия одних и тех же лиц квалифицируют то по одной, то по другой статье, предусматривающих разные наказания. Статья 199 предусматривает лишение свободы до 6 лет, а 159-я — до 10. Законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.



Ирина Плотникова