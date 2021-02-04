Общий объем кредитов, полученных малым бизнесом Татарстана в Сбербанке за 2020 год, превысил 11 млрд рублей

За 2020 год компании малого бизнеса Татарстана получили более 8 тысяч кредитов на общую сумму свыше 11,2 млрд рублей в Сбербанке. Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользовались кредит на возобновление бизнеса «Господдержка 2%», «Кредит на зарплату под 0%» (52% от выданных средств) и быстрый бесцелевой кредит со сроком рассмотрения от 30 минут до 3 дней (26%). Кроме того, представители малого бизнеса оформляли кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Стоит отметить, что в январе в условиях программы льготного финансирования МСП, реализуемой в рамках постановления правительства РФ №1764 от 30.12.2018 произошли важные изменения. Ранее максимальная ставка по кредиту не должна была превышать 8,5%. С этого года она рассчитывается в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора. Таким образом, сейчас ее максимальный размер не может превышать 7% годовых.

Кредит под 7% можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 500 млн на срок до 3 лет. Воспользоваться федеральной программой поддержки могут предприниматели из приоритетных отраслей, таких как строительство, производство, сельское хозяйство, образование, бытовые услуги и др. Также в рамках программы могут быть рефинансированы полученные ранее кредиты.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»