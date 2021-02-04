В Казани объявили конкурс «Женщина года — 2020. Мужчина года: женский взгляд»

В столице Татарстана объявили конкурс «Женщина года — 2020. Мужчина года: женский взгляд», «отмечая высокое значение женщин в общественной жизни, их особые результаты в труде и значительный личный вклад в развитие Казани». Распоряжение об этом, датированное 22 января, было сегодня опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Конкурс проводится «в целях создания позитивного образа современных женщины и мужчины, которые реализуют свои деловые качества, творческий потенциал во всех направлениях общественной жизни: в семье, бизнесе, науке, культуре, здравоохранении, производстве, государственном управлении, активно участвуют в гражданских инициативах».

Районные этапы конкурса, согласно распоряжению, должны были пройти 3 февраля. Итоги должны быть подведены до 15 февраля.

В прошлом году победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» назвали 6 марта.

