Счетная палата проверит меры поддержки малого бизнеса в Татарстане

Счетная палата запланировала масштабные проверки реализации нацпроектов на федеральном уровне и в регионах совместно с контрольными органами субъектов федерации в этом году. Так, в Татарстане будут проверять меры по поддержке малого бизнеса.



Оценивать помощь бизнесу, помимо Татарстана, будут в Якутии, Башкирии, Свердловской и Ярославской областях, в Забайкальском и Ставропольском краях. Проверки будут осуществляться совместно с региональными контрольными органами, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Проверки организуют и по другим нацпроектам. Например, аудиторы проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019 — 2020 годы и истекший период 2021 года в Республике Тыва, в Ивановской, Оренбургской и Саратовской областях.

Ранее сообщалось, что предприниматели Татарстана могут оставить отзывы о проверках их бизнеса с помощью сервиса «Модуль обратной связи» в форме небольшого опросника на интернет-портале «Проверенный бизнес».

Маргарита Головатенко