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Предприниматели Татарстана могут оставить отзыв о проверках

08:06, 20.01.2021
Предприниматели Татарстана могут оставить отзыв о проверках
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предприниматели Татарстана могут оставить отзывы о проверках их бизнеса. На интернет-портале «Проверенный бизнес» запустили сервис «Модуль обратной связи» в форме небольшого опросника, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

По отзывам можно будет понять удовлетворенность бизнеса визитом эксперта и выявить возможные нарушения, которые допустили во время проверки.

С помощью обратной связи в республике рассчитывают улучшить деловой климат и снизить административное давление на бизнес.

Ранее сообщалось, что на поддержку татарстанских предпринимателей в 2020 году направили более 3 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
Бизнес Татарстан
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