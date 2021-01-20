Предприниматели Татарстана могут оставить отзыв о проверках
Предприниматели Татарстана могут оставить отзывы о проверках их бизнеса. На интернет-портале «Проверенный бизнес» запустили сервис «Модуль обратной связи» в форме небольшого опросника, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
По отзывам можно будет понять удовлетворенность бизнеса визитом эксперта и выявить возможные нарушения, которые допустили во время проверки.
С помощью обратной связи в республике рассчитывают улучшить деловой климат и снизить административное давление на бизнес.
Ранее сообщалось, что на поддержку татарстанских предпринимателей в 2020 году направили более 3 млрд рублей.
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