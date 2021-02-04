После визита в бильярдный клуб казанский судья получил предупреждение ВККС

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Накануне Высшая квалифколлегия судей РФ вынесла предупреждение судье Арбитражного суда Поволжского округа Артуру Кашапову. Основанием стала история в бильярдном клубе Казани, Совет судей РФ попросил ВККС привлечь судью к дисциплинарной ответственности.



На заседании Высшей квалифколлегии казанский судья ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, коллегия закрыла для СМИ лишь его выступление, сообщает портал «Право.ру».

Предметом разбирательства судейского сообщества стал визит судьи в развлекательное заведение — поиграть в бильярд и выпить пива. Там он встретил знакомую своей супруги и хотел попросить ее о помощи в решении семейных проблем, но женщина отказалась и даже оттолкнула собеседника. По версии судьи, охранники клуба решили, что даму нужно защитить — повалили его на пол, отобрали часы и выставили за дверь. Когда он вернулся за часами, сказали, что ничего не брали и пригрозили вызвать Росгвардию.

Росгвардейцам гость заведения заявил, что уйдет, когда ему вернут часы. В итоге оказался в наручниках. И только после этого очевидец происходящего — племянник Кашапова объявил присутствующим, где тот работает. Судью тут же отпустили и часы вернули. Однако позже сотрудники Росгвардии написали рапорт, что якобы применили спецсредства ввиду сопротивления клиента, и сослались на видеозапись.

Совет судей РФ неподобающих действий со стороны коллеги на записи не усмотрел, но без внимания конфликт с охраной клуба не оставил.