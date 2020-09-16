Доноры в Казани сдали почти 70 литров крови за день
Вчера 154 жителя Казани стали донорами крови в Республиканском центре крови. В общей сложности они сдали сдали 69,3 литра крови.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в донорской акции осенней «Недели добра» приняли участие известные спортсмены и политические деятели. Доноры получили на память сувениры.
31 августа в Казани прошел первый в республике фестиваль донорского движения «Пульсация».
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