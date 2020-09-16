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Доноры в Казани сдали почти 70 литров крови за день

04:29, 16.09.2020
Доноры в Казани сдали почти 70 литров крови за день
Фото: kzn.ru

Вчера 154 жителя Казани стали донорами крови в Республиканском центре крови. В общей сложности они сдали сдали 69,3 литра крови.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в донорской акции осенней «Недели добра» приняли участие известные спортсмены и политические деятели. Доноры получили на память сувениры.

31 августа в Казани прошел первый в республике фестиваль донорского движения «Пульсация».

Общество Татарстан
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