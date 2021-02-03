В Челнах ГИБДД применила «шипы» ради остановки нетрезвого водителя — видео

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Челнов

В Набережных Челнах ГИДД устроила ночную погоню за нарушителем. Остановить его смогли только при помощи спецсредств «шипы».

Около трех утра водитель автомобиля «Лада Гранта» не остановился по требованию инспектора. Задержать его удалось только на проспекте Мира, передает chelny-biz.ru.

На 31-летнего мужчину было составлено сразу четыре протокола: за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав. Также у него не было документов, которые предписаны ПДД. Кроме этого, он не выполнил требование инспекторов об остановке и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Казани лихач перевернулся, уходя от погони.

Ольга Плешкова