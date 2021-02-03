В Казани 83% дорог находятся в нормативном состоянии

В 2020 году 110 дорог в Казани было отремонтировано. Таким образом, 83% дорог приведены в нормативное состояние, сообщил замруководителя исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Также по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было ликвидировано 140 мест концентрации ДТП. Кроме ремонта были построены три участка дорог, два путепровода, один автодорожный мост и один пешеходный переход. Общая площадь ремонта и строительства составила 1,1 млн кв. м.

kzn.ru

В 2021 году продолжится строительство и реконструкция Большого Казанского кольца — на участке от улиц Технической до Девятаева, дороги к ЖК «Серебряный бор», Вознесенского тракта, разворотного узла по Оренбургскому тракту и моста по улице Назарбаева.

Ранее сообщалось, что на разметку в Казани планируется потратить 285 млн рублей.

Ольга Плешкова