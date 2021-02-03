УФАС по Татарстану возбудило дело против сервиса доставки «Самокат» за рекламу по телефону

Фото: Максим Платонов

Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило уголовное дело на сервис доставки «Самокат» за рекламу по телефону. Как сообщает пресс-служба ведомства, внимание УФАС привлекли свыше десятка номеров, с которых осуществлялись рекламные звонки, и многочисленные обращения граждан, которые не согласны с этим.

«Ответчиков трое — питерские ООО «Умный ритейл» и ООО «Умное пространство», выступившие рекламодателями, и московское ООО «Е-Телеграф» — в качестве рекламораспространителя. Все они подозреваются в нарушении части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» по факту распространения рекламы по телефонной связи без предварительного согласия абонента», — сообщили в ведомстве.

Сайт сервиса доставки продуктов «Самокат» принадлежит ООО «Умное пространство», по одному адресу с ним в Санкт-Петербурге располагается ООО «Умный ритейл». На ООО «Е-Телеграф» оформлены телефонные номера, указанные в обращениях граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Штраф «Самокату» может составить от 100 до 500 тысяч рублей. Дело рассмотрят во второй половине февраля.



Напомним, что сервис доставки товаров «Самокат» начал работать в Казани в октябре прошлого года.