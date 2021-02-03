УФАС по Татарстану возбудило дело против сервиса доставки «Самокат» за рекламу по телефону
Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило уголовное дело на сервис доставки «Самокат» за рекламу по телефону. Как сообщает пресс-служба ведомства, внимание УФАС привлекли свыше десятка номеров, с которых осуществлялись рекламные звонки, и многочисленные обращения граждан, которые не согласны с этим.
«Ответчиков трое — питерские ООО «Умный ритейл» и ООО «Умное пространство», выступившие рекламодателями, и московское ООО «Е-Телеграф» — в качестве рекламораспространителя. Все они подозреваются в нарушении части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» по факту распространения рекламы по телефонной связи без предварительного согласия абонента», — сообщили в ведомстве.
Сайт сервиса доставки продуктов «Самокат» принадлежит ООО «Умное пространство», по одному адресу с ним в Санкт-Петербурге располагается ООО «Умный ритейл». На ООО «Е-Телеграф» оформлены телефонные номера, указанные в обращениях граждан.
Штраф «Самокату» может составить от 100 до 500 тысяч рублей. Дело рассмотрят во второй половине февраля.
Напомним, что сервис доставки товаров «Самокат» начал работать в Казани в октябре прошлого года.БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым