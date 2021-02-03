«Нефтехимик» проведет четыре контрольных матча на втором сборе в Турции

«Нефтехимик» определился с соперниками по контрольным матчам на втором тренировочном сборе команды в Турции. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Второй сбор в Турции команда Кирилла Новикова продлится с 4 по 20 февраля.

За это время «Нефтехимик» проведет четыре контрольных встречи. Соперниками нижнекамцев станут «Вележ» из Боснии и Герцеговины (11 февраля ), «Шукура» из Грузии (15 февраля), «Казанка» из Москвы (18 февраля) и казахстанский «Тараз» (19 февраля).

Все матчи будут показаны в прямом эфире на клубном телевидении «Нефтехимика».

Напомним, ранее главный тренер нижнекамцев Новиков заявил, что его клуб не является фармом казанского «Рубина».