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«Нефтехимик» проведет четыре контрольных матча на втором сборе в Турции

11:28, 03.02.2021
«Нефтехимик» проведет четыре контрольных матча на втором сборе в Турции
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» определился с соперниками по контрольным матчам на втором тренировочном сборе команды в Турции. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Второй сбор в Турции команда Кирилла Новикова продлится с 4 по 20 февраля.

За это время «Нефтехимик» проведет четыре контрольных встречи. Соперниками нижнекамцев станут «Вележ» из Боснии и Герцеговины (11 февраля ), «Шукура» из Грузии (15 февраля), «Казанка» из Москвы (18 февраля) и казахстанский «Тараз» (19 февраля).

Все матчи будут показаны в прямом эфире на клубном телевидении «Нефтехимика».

Напомним, ранее главный тренер нижнекамцев Новиков заявил, что его клуб не является фармом казанского «Рубина».

СпортФутбол
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