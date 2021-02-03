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Количество зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило 3,9 млн

11:29, 03.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило 3,9 млн
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявлено 16 474 заболевших коронавирусом. Таким образом, в стране с начала пандемии зарегистрировано 3 901 204 случая COVID-19.

В федеральном оперштабе отмечают, что у 10% заразившихся за последние сутки болезнь протекает бессимптомно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также за сутки зафиксировано 526 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 74 684 человека.

Выздоровевших за последние сутки насчитывается 24 822 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 365 367 человек.

АналитикаОбществоМедицина
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