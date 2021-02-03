Руководитель «Татмедиа»: Telegram показывает лучший рост среди мессенджеров

Руководитель РА по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом совещании заявил, что среди мессенджеров быстрее всего растет Telegram — 90% опрошенных говорят о том, что заходят в соцсети, чтобы узнавать новости.

«В пандемию коронавируса медиа потеряли до 50% рекламных доходов, не все справились, некоторые ушли с рынка. В то же время СМИ получили поддержку, отрасль признали пострадавшей и появилась возможность получить льготные кредиты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с ростом популярности Telegram интерес к мессенджеру приобрел коммерческий характер — на него приходится каждый пятый запрос контактов по объявлениям о продвижении. За год спрос на услуги продвижения в этой соцсети по Казани вырос на 38%, а предложение на 144%.