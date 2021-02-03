ГИБДД Казани в среду вечером проведет рейд по выявлению нарушений правил стоянки

ГИБДД Казани 3 февраля с 18.00 до 3.00 проведет рейд, направленный на пресечение нарушений правил остановки и стоянки автомобилей. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.



Госавтоинспекция напоминает: если факт нарушения правил будет установлен, водителя ждет штраф. Так, при нарушении правил стоянки, предусмотренных дорожной разметкой и знаками о запрещении остановки и стоянки, в том числе по четным и нечетным числам месяца, водителя привлекут к административной ответственности — ему придется выплатить штраф в 1 500 рублей. Также возможно помещение авто на штрафстоянку.

За оставление машины на тротуаре, на пешеходном переходе или ближе 5 метров до него, водителя ждет штраф в 1 000 рублей.

Фото: kzn.ru

Ранее ГИБДД Казани в рамках рейда составила 11 административных материалов на водителей автобусов.