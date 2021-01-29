ГИБДД Казани после рейда составила 11 административных материалов на водителей автобусов

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

ГИБДД Казани в пятницу, 29 января, проводила рейд по проверке автобусов. По итогам проверки сотрудники службы составили на водителей общественного транспорта 11 административных материалов.



Два из них — по статье об управлении транспортом с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками (ч. 1, ст. 12.2 КоАП РФ), шесть материалов — по неисправностям в автобусах (ч. 1, ст. 12.5 КоАП РФ), два материала — по статье об управлении транспортом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности (12.6 КоАП РФ). Один материал проходит по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ — автобус помещен на штрафстоянку.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Ранее ГИБДД Казани объявила об очередной проверке автобусов в пятницу, 29 января. Во время рейда сотрудники за час проверили 12 автобусов.

Маргарита Головатенко