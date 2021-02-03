Число привившихся от коронавируса людей превысило количество заболевших
Количество привитого от коронавируса населения в мире превысило число заразившихся.
Согласно официальным данным, мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн, сообщает ТАСС.
Больше всего прививок сделали в США (33,7 млн), в Великобритании (10,2 млн, с учетом Нормандских островов и острова Мэн) и Израиле (5,05 млн).
Ранее журнал Lancet опубликовал статью о результатах третьей фазы тестирования вакцины «Спутник V».
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