Число привившихся от коронавируса людей превысило количество заболевших

Количество привитого от коронавируса населения в мире превысило число заразившихся.

Согласно официальным данным, мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн, сообщает ТАСС.

Фото: mos.ru

Больше всего прививок сделали в США (33,7 млн), в Великобритании (10,2 млн, с учетом Нормандских островов и острова Мэн) и Израиле (5,05 млн).

Ранее журнал Lancet опубликовал статью о результатах третьей фазы тестирования вакцины «Спутник V».

Ольга Плешкова