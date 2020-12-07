Полиция Казани задержала грабителя, вынесшего из офиса микрозаймов 50 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Полиция Казани задержала подозреваемого в ограблении офиса микрозаймов. Он уже арестован судом и отправлен в СИЗО.

По предварительной версии, 25-летний казанец, угрожая сотруднице микрокредитной организации ножом, потребовал от нее выдать деньги из кассы. Вынести он смог 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Источник: mvd.ru

Нападение произошло 30 ноября, а уже 1 декабря полицейские задержали подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Полицейские выяснили, что грабитель выкинул куртку и шапку, а также нож.

Ранее сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Зеленодольскому району задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в поселке Васильево.

