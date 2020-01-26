КАМАЗ назвал самые популярные модели грузовиков, приобретаемые в лизинг

По итогам 2019 года тягач КАМАЗ-5490, в том числе в газодизельной комплектации, с полуприцепами НЕФАЗ, стал самой популярной моделью, приобретаемой в лизинг. Об этом сообщила АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».

Далее идут модель трехосного самосвала в тяжелом классе КАМАЗ-6520 и самосвал сельскохозяйственного назначения КАМАЗ-45143.

Ранее сообщалось, что в 2019 году АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», по предварительным данным, передало клиентам 4 464 грузовых автомобиля. При этом были запланированы поставки только 2 700 грузовиков.

Напомним, в декабре «КАМАЗ-Лизинг» передал 80 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO группе компаний «Крафтер» из Краснодара, которая занимается грузовыми перевозками.