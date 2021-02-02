Нижнекамского предпринимателя привлекут к ответственности за самовольный захват лесного участка
Индивидуального предпринимателя из Нижнекамска привлекут к административной ответственности за самовольное занятие лесного участка, на котором он соорудил горку (ст. 7.9 КоАП РФ).
Деревянное строение выявили в квартале 15 выдела 1 Биклянского участкового лесничества ГКУ «Нижнекамское лесничество», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Указанный участок входит в лесной фонд, предприниматель не имел на него правоустанавливающих документов.
Также установлено, что построенная горка не соответствует требованиям государственных стандартов. Прокуратура внесла в адрес индивидуального предпринимателя представление об устранении нарушений.
В октябре прошлого года активисты ОНФ в Татарстане обратились в Росприроднадзор и Казанскую природоохранную прокуратуру по поводу самозахвата прибрежной территории реки Шильны и других экологических нарушений.
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