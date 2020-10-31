В Татарстане активисты сообщили в прокуратуру о самозахвате прибрежной территории реки Шильны

Активисты ОНФ в Татарстане обратились в Росприроднадзор и Казанскую природоохранную прокуратуру по поводу самозахвата прибрежной территории реки Шильны и других экологических нарушений.

В октябре общественники по просьбе жителей села Малая Шильна провели рейд в водоохраной зоне реки Шильны и выявили нарушения. Так, на реке ограничили свободный доступ к береговой линии общего пользования, таким образом произошел самозахват общественной прибрежной территории. Также берег был загрязнен строительным мусором.

Активисты заметили аномальное водоизвержение, которое создает угрозу подтопления нескольких участков. Последствия нейтрализуются с помощью водоводного сифона, перекачивающего, со слов жителей, 576 тонн воды в сутки из колодца в реку. Также местные жители пожаловались на проводимое искусственное спрямление русла Шильны.

По словам эксперта ОНФ Наиля Назарова, ситуацию можно изменить, если придать прибрежному участку и реке Шильне статус особо охраняемой природной территории. Это позволит уберечь водоем от экологических нарушении, сообщает пресс-служба ОНФ в Татарстане.

Ранее в Татарстане молочный комбинат привлекли к ответственности за сброс отходов в реку.