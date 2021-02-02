Собрание лесничества, встречи с гражданами: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 2 февраля

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов провел в своем instagram-аккаунте очередной прямой эфир. В этот раз его гостьей стала начальник Управления образования Ирина Павловская, вместе с которой они обсудили особенности аттестационных экзаменов в 9-х и 11-х классах и другие вопросы.

В Усадском и Чернышевском сельских поселениях Высокогорского района РТ сегодня прошли собрания граждан, на которых обсудили итоги работы за 2020 год. Фотоотчеты с мероприятий в своем аккаунте представил глава муниципалитета Рустам Калимуллин.

В Елабужском районе Татарстана прошло собрание трудовых коллективов местного лесничества и лесхоза, в котором в онлайн-режиме принял участие министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. «По словам министра, опыт елабужских лесников в выращивании быстрорастущего дерева павлония планируется распространить по всей республике», — написал в Instagram глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Прием граждан по личным вопросам сегодня провел и глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин. Фотографией со встречи с местными жителями он поделился с подписчиками в Instagram.

Татьяна Демина