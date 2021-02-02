В Татарстане оштрафовали директора школы за отсутствие душевых в интернате

Фото: Илья Репин (архив)

В интернате при Алан-Бексерской школе Высокогорского района обнаружили нарушения санитарных норм. Директор школы оштрафован на 3 тысячи рублей.

Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора показала, что в интернате нет душевых, помещений для стирки, сушки и глажки белья, а также комнат для хранения постельного белья. В спальных помещениях не хватало стульев, столов и шкафов.

Фото: tatarstan.ru

Это является нарушением ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели), уточняют в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес начальника районного отдела образования внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о поваре казанской школы, которая накормила детей пельменями, упавшими на пол.