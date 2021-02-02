Экологи обнаружили незаконную свалку на стройплощадке кампуса Альметьевского института

Специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили незаконную свалку строительного мусора на территории стройплощадки кампуса Альметьевского института. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении субподрядной организации, которая отвечает за обращение с отходами по договору, составили административные протоколы по ч. 1 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» и ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решение о назначении административного наказания за нарушение будет принято в рамках рассмотрения протоколов, уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и гендиректор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов подписали документ о реализации в Татарстане пилотного проекта по запуску электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». С помощью него планируется снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет вовлечения таких отходов во вторичный оборот.



Татьяна Леухина