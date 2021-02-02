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Боец UFC Фахретдинов: «Хотел бы подраться с Серроне»

13:49, 02.02.2021
Боец UFC Фахретдинов: «Хотел бы подраться с Серроне»
Фото: instagram.com/gladiator_fahretdinov

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, с кем хотел бы подраться в ближайшее время в рамках соревнований.

«Я не знаю, а Серроне в топ-10 сейчас? Ну пускай будет топ-15. Вот с ним хотелось бы подраться. Он а-ля легенда, у него есть хорошее имя, он яркий ударник, и было бы интересно с ним встретиться. В принципе UFC сильная лига, там слабых соперников по определению быть не может», — сказал Фахретдинов.

Напомним, Фахретдинов стал первым татарским бойцом смешанных единоборств, который получил контракт с UFC.

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