Боец UFC Фахретдинов: «Хотел бы подраться с Серроне»

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, с кем хотел бы подраться в ближайшее время в рамках соревнований.

«Я не знаю, а Серроне в топ-10 сейчас? Ну пускай будет топ-15. Вот с ним хотелось бы подраться. Он а-ля легенда, у него есть хорошее имя, он яркий ударник, и было бы интересно с ним встретиться. В принципе UFC сильная лига, там слабых соперников по определению быть не может», — сказал Фахретдинов.

Напомним, Фахретдинов стал первым татарским бойцом смешанных единоборств, который получил контракт с UFC.