В мечетях Татарстана появились постеры с вопросом «На каком языке ты разговариваешь с внуками?»

В мечетях Татарстана появились постеры с надписью «Син оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең?» («На каком языке ты разговариваешь с внуками?»). Предполагается, что плакаты помогут сохранить родной язык и повысить уровень национально-религиозного самосознания населения.

Постеры появились в мечетях по предложению председателя комиссии по сохранению и развитию татарского языка Марата Ахметова. На днях имамы приступили к из размещению, рассказали в ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что финансирование программы сохранения языков в Татарстане в 2020 году сократилось в два раза. Из постановления Кабмина РТ следует, что в 2020 году финансирование программы, рассчитанной на 2014—2022 годы, составило 61,48 млн рублей. В прошлой редакции эта цифра составляла 123,58 млн рублей.

Ольга Плешкова