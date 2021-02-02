В Казани мужчина получил предостережение прокуратуры за видео в интернете

В Советском районе Казани прокуратура объявила 49-летнему мужчине предостережение после того, как он разместил в соцсетях видеозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов.

В ведомстве отметили, что распространение в интернете роликов с подобной информацией оказывает деструктивное идеологическое воздействие на людей и административно наказуемо. Какое именно видео загрузил себе мужчина, не сообщается.

Фото: kzn.ru

Мужчина отделался предостережением о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Ранее по требованию прокуратуры был заблокирован сайт с информацией об АУЕ*.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

Ольга Плешкова