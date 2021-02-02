В Казани мужчина получил предостережение прокуратуры за видео в интернете
В Советском районе Казани прокуратура объявила 49-летнему мужчине предостережение после того, как он разместил в соцсетях видеозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов.
В ведомстве отметили, что распространение в интернете роликов с подобной информацией оказывает деструктивное идеологическое воздействие на людей и административно наказуемо. Какое именно видео загрузил себе мужчина, не сообщается.
Мужчина отделался предостережением о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Ранее по требованию прокуратуры был заблокирован сайт с информацией об АУЕ*.
*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.
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