В Татарстане по требованию прокуратуры заблокирован сайт с информацией об АУЕ*

В Сармановском районе Татарстана прокуратура потребовала заблокировать сайт с информацией о запрещенной идеологии «АУЕ*». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ведомство направило в Роскомнадзор обращение с указанием доменного имени страницы и сетевого адреса, которое позволяет идентифицировать этот сайт. По результатам рассмотрения обращения сайт с запрещенным контентом заблокирован.

Напомним, что Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре по решению Верховного суда России приравнена к экстремизму.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.



Ольга Плешкова