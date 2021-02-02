В Челнах КАМАЗ запускает вторую линию по производству респираторов KN95 — видео

Фото: пресс-служба автогиганта

КАМАЗ запускает вторую линию по производству респираторов KN95. Об этом сообщили пресс-службе автогиганта.

Первая линия начала свою работу в середине мая на территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК). Вторая линия установлена в том же помещении.

Респираторы производятся на китайском оборудовании Sinoped International (Liaoning) Co., Ltd.На первой линии удалось достичь производительности в 15 тыс. шт. в сутки (250 тыс. шт. в месяц). Компания намерена выйти на на объем производства в 450—500 тыс. шт. в месяц.



Пуско-наладочные работы на второй линии завершатся сегодня. Специалисты уже вышли на производительность 35 масок в минуту.



Ранее сообщалось, что предприятия Татарстана во время пандемии произвели более 56 млн масок.

Ольга Плешкова