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В Челнах КАМАЗ запускает вторую линию по производству респираторов KN95 — видео

11:39, 02.02.2021
В Челнах КАМАЗ запускает вторую линию по производству респираторов KN95 — видео
Фото: пресс-служба автогиганта

КАМАЗ запускает вторую линию по производству респираторов KN95. Об этом сообщили пресс-службе автогиганта.

Первая линия начала свою работу в середине мая на территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК). Вторая линия установлена в том же помещении.

Респираторы производятся на китайском оборудовании Sinoped International (Liaoning) Co., Ltd.На первой линии удалось достичь производительности в 15 тыс. шт. в сутки (250 тыс. шт. в месяц). Компания намерена выйти на на объем производства в 450—500 тыс. шт. в месяц.

Пуско-наладочные работы на второй линии завершатся сегодня. Специалисты уже вышли на производительность 35 масок в минуту.

Ранее сообщалось, что предприятия Татарстана во время пандемии произвели более 56 млн масок.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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