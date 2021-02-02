Правительство России не планирует вводить продовольственные карточки

Правительство России не планирует вводить продовольственные карточки как инструмент поддержки населения. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

По его словам, в России работают другие механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. Как правило, это предоставление выплат, которые гражданин может использовать по своему усмотрению, передает ТАСС.

Фото: Олег Тихонов

Ранее сообщалось, что замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад с предложением оказывать продовольственную поддержку нуждающимся категориям россиян.



Ольга Плешкова