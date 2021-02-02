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Экономика

В Минпромторге предложили переводить деньги на продукты нуждающимся

06:13, 02.02.2021
В Минпромторге предложили переводить деньги на продукты нуждающимся
Фото: realnoevremya.ru

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад с предложением об оказании продовольственной поддержки нуждающимся категориям россиян. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива предполагает, что нуждающимся будут перечисляться средства для покупки продуктов питания. В список лиц, которые нуждаются в такой поддержке, могут попасть беременные и кормящие женщины, дети и находящиеся в учреждениях социальной сферы люди.

Фото: realnoevremya.ru

В кабмине пока не рассматривают этот вопрос.

Напомним, «Реальное время» публиковало материал о том, почему подорожали ряд продуктов.

ЭкономикаБюджетФинансыБизнесРозничная торговля
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