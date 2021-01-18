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В Казани на проспекте Ямашева сгорел микроавтобус

14:06, 18.01.2021
В Казани на проспекте Ямашева сгорел микроавтобус
Фото: скриншот/соцсети

Сегодня в Казани на парковке сгорел микроавтобус. Происшествие случилось на проспекте Ямашева, 43а.

Сообщение о возгорании поступило в 13.13. Пожар удалось потушить уже к 13.25, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

скриншот/соцсети

Пострадавших на пожаре нет. Площадь горения составила 5 кв. метров.

Сегодня утром в Казани на улице Чуйкова во время движения загорелся автомобиль, происшествие засняли на видео очевидцы.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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