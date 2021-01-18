В Казани на проспекте Ямашева сгорел микроавтобус
Сегодня в Казани на парковке сгорел микроавтобус. Происшествие случилось на проспекте Ямашева, 43а.
Сообщение о возгорании поступило в 13.13. Пожар удалось потушить уже к 13.25, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Пострадавших на пожаре нет. Площадь горения составила 5 кв. метров.
Сегодня утром в Казани на улице Чуйкова во время движения загорелся автомобиль, происшествие засняли на видео очевидцы.
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