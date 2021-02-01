В Лаишевском районе Татарстана на реке Мёша прошел рейд по браконьерам — видео

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В Лаишевском районе Татарстана на реке Мёша прошел рейд по браконьерам. Среди улова задержанных нарушителей обнаружили стерлядь, занесенную в Красную книгу. Им грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С февраля по апрель на Мёше запрещена рыбалка. Это связано с тем, что в конце зимы уровень воды в водохранилище понижают, чтобы не было половодья, а рыба в это время готовится к нересту и становится легкой добычей.

Три года назад на Мёше для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов создали природный заказник. Сейчас эта территория охраняется в усиленном режиме, в том числе с применением квадрокоптера.

Инспекторы отмечают, что в последнее время количество браконьеров на Мёше снизилось. В случае выявления фактов незаконной ловли рыбы граждане могут сообщить о нарушении в «Народный контроль».

Напомним, в конце декабря в Татарстане на территории Куйбышевского водохранилища задержали двух жителей Камского Устья, которые незаконно ловили рыбу с помощью сетей. Причиненный водным ресурсам ущерб оценивается в более чем 200 тысяч рублей.



Татьяна Демина