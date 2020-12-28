В Татарстане браконьерам грозит уголовная ответственность за вылов рыбы в охранной зоне

На территории Куйбышевского водохранилища задержали двух жителей Камского Устья — они незаконно ловили рыбу с помощью сетей. Указанная территория — охранная зона Волжско-Камского заповедника. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам.

Браконьеры выловили более 100 судаков, сазанов и лещей. Причиненный водным ресурсам ущерб оценивается в более чем 200 тысяч рублей.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. За это предусмотрен штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Еще по этой статье браконьеров могут привлечь к исправительным работам на срок до двух лет или на тот же срок лишить свободы.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Ранее сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана по следам поймали браконьеров, убивших пять кабанов.

Маргарита Голвоатенко