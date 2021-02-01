В понедельник вечером в Казани образовались 8-балльные пробки

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В Казани в понедельник вечером (по состоянию на 17.53) образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Достоевского, Горького, Фатыха Амирхана, Журналистов. Заторы появились на улицах Николая Ершова, Тихомирнова, Лево-Булачной. Также длинная пробка наблюдается на улице Декабристов, проспекте Ибрагимова.

Движение затруднено на улицах Восход, Васильченко, Тэцевской, Ленинградской, Максимова, Петра Витера.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Татарстане с 18.00. Синоптики прогнозируют сильную гололедицу, метель и порывистый ветер.

Сегодня на уборку улиц от снега вышли 287 дорожных рабочих и 258 единиц специальной техники. Вывоз снега проходил на следующих участках: 2-я Азинская, Актайская, Фатыха Амирхана, Бондаренко, Восстания, Гагарина, Гафури, Даурская, Дементьева, Журналистов, Ильича, Камала, Сары Садыковой, Серп и Молот, Татарстан, Техническая, Торфяная, Футбольная, Клары Цеткин, Чуйкова, а также с проспектов Ибрагимова, Победы, Ямашева и др.



Татьяна Леухина