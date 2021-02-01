Обновлен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня на уборку улиц от снега выйдут 287 дорожных рабочих и 258 единиц специальной техники. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Вывоз снега будет проходить на следующих участках: 2-я Азинская, Актайская, Фатыха Амирхана, Бондаренко, Восстания, Гагарина, Гафури, Даурская, Дементьева, Журналистов, Ильича, Камала, Сары Садыковой, Серп и Молот, Татарстан, Техническая, Торфяная, Футбольная, Клары Цеткин, Чуйкова, а также с проспектов Ибрагимова, Победы, Ямашева и др.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки с улиц города вывезли 12,2 тыс. тонн снега. В уборке были задействованы 656 единиц спецтехники и 409 дорожных рабочих. Использовано за сутки 817 тонн противогололедных материалов.

Ранее сообщалось, что за вторую и третью декаду января в Казани выпало 1,5 месячных нормы осадков.

Ольга Плешкова