Татарстанцев предупредили о метели, порывистом ветре и сильном гололеде ночью 2 февраля

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили об ухудшении погоды с 18.00 1 февраля и до 18.00 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

На территории республики ночью и днем во вторник прогнозируются сильный снег и мокрый снег, метель, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

Днем 2 февраля местами ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что на выходных в Татарстан придет похолодание.

Татьяна Леухина