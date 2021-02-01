Новости промышленности

20:49 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Ансат» сможет летать с wi-fi на борту

19:50, 01.02.2021 1
«Ансат» сможет летать с wi-fi на борту
Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил от Росавиации одобрение на установку системы спутниковой связи Mku30 на вертолеты «Ансат». Данная опция позволит обеспечить пассажиров высокоскоростным доступом в интернет во время полета, сообщила пресс-служба КВЗ.

Доступ в интернет на скорости до 2 Мбит/с в зоне покрытия спутников связи ЯМАЛ обеспечит система спутниковой связи Ku-диапазона компании «МОСТ — спутниковые системы». На борту самолета можно будет организовывать видеоконференции.

Система спутниковой связи будет устанавливаться в вертолет «Ансат» по желанию заказчика, наиболее актуальной эта опция станет для пассажирских и VIP-модификаций воздушного судна.

Впервые вертолет «Ансат», оснащенный новой системой спутниковой связи Mku30, был представлен в рамках 53-го Международного аэрокосмического салона Paris Air Show 2019.

Ранее Минпромторг России выделил миллиард на доработку вертолета с увеличенной дальностью полета. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьМашиностроениеТехнологии Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:13
    2 Мбит/с, пф... даже нормальную теледильдонику не подключшь, а без нее любой современный эспортный вариант не более чем игрушка
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем