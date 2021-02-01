Путин видит риски в стремлении банков развивать экосистемы

Правительство и ЦБ должны контролировать действия банков по созданию собственных экосистем. Бездумное инвестирование в непрофильные активы создает риски для вкладчиков, считает президент РФ Владимир Путин.



«Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентами, охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые, перспективные направления. Такие действительно кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора. Однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Фото: kremlin.ru

Путин призвал чиновников, держать эти вопросы на постоянном контроле.

Напомним, в сентябре 2020 года Сбербанк провел масштабную презентацию, во время которой Герман Греф объявил, что теперь банк является скорее глобальной экосистемой сервисов. Название сократили до «Сбер». Теперь компания предлагает стриминговые и игровые сервисы, торговые площадки и прочее.