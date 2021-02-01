Apple планирует вернуть датчик отпечатков пальцев в iPhone

Apple работает над прототипом iPhone следующего поколения, в который будет встроен датчик отпечатков пальцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников компании.

Сканер отпечатков пальцев может появиться на iPhone 13 или iPhone 12s. При этом разработчики корпорации оценивают, насколько будут защищены данные пользователей с помощью нового Touch ID.

Фото: wikimedia.org

В прошлом году во время пандемии коронавируса многие пользователи IРhone по всему миру столкнулись со следующей проблемой: распознавание лица не работало при использовании маски или респиратора. В результате компания представила обновление с учетом COVID-19.

Татьяна Леухина