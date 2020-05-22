Apple представила обновленную ОС для iPhone с учетом COVID-19
Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой разработчики учли изменения, внесенные пандемией коронавируса.
Так, iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Также в ней есть созданная вместе с Google система уведомлений о контактах с зараженными COVID-19 — Expose Notification.
В новой версии система распознавания лиц моментально считывает лицо в маске и выдает экран для ввода пароля, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что корпорация Apple может провести презентацию новых моделей iPhone в октябре из-за угрозы коронавируса. А продажи новых смартфонов начнутся еще позже.
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