Apple представила обновленную ОС для iPhone с учетом COVID-19

Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой разработчики учли изменения, внесенные пандемией коронавируса.

Так, iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Также в ней есть созданная вместе с Google система уведомлений о контактах с зараженными COVID-19 — Expose Notification.

В новой версии система распознавания лиц моментально считывает лицо в маске и выдает экран для ввода пароля, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что корпорация Apple может провести презентацию новых моделей iPhone в октябре из-за угрозы коронавируса. А продажи новых смартфонов начнутся еще позже.

