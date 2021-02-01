В Татарстане появился проект для защиты молодежи от экстремизма в интернете

В Татарстане запустили проект «Цифровая гигиена» для защиты молодежи от экстремизма в интернете. Об этом на заседании коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана сообщил глава ведомства Дамир Фаттахов.

Как он рассказал, сейчас в интернете появились экстремисты, которые вербуют подростков в сетевых сообществах. Также опасность для молодежи представляют такие явления, как кибербуллинг (травля в интернете) и кибермошенничество.

Фото: pixnio.com

Проект представляет собой комплекс продуктов, среди которых: видеоролики, аудио- и видеоподкасты, наборы мемов, интерактивные мероприятия, разработанные с участием психологов и с привлечением самих подростков.

Задача «Цифровой гигиены» — формирование критического мышления по отношению ко всему, что есть в интернете.

Также министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов заявил о необходимости выстраивать диалог с молодежью после прошедших протестных акций.



Татьяна Леухина