Защитник «Салавата Юлаева» Алексеев признан лучшим новичком недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов. Голкипер СКА отразил 98,04% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 0,50, одержав две победы.

Среди защитников отмечен хоккеист московского «Динамо» Михал Чайковски. На прошлой неделе он набрал 3 (3+0) очка в двух матчах при общем показателе полезности «+4». Все свои голы он забил в ворота «Сочи», сделав хет-трик.

Лучшим нападающим недели стал игрок «Металлурга» Тэйлор Бек. Форвард магнитогорского клуба набрал 5 (3+2) очков в трех матчах команды.

Лучшим новичком прошедшей недели признан защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, набравший 2 (1+1) очка в трех матчах. Его шайба в ворота «Барыса» стала победной для уфимской команды.

Напомним, на прошлой неделе лучшим новичком был признан нападающий «Северстали» Никита Гуслистов.