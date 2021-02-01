Защитник «Салавата Юлаева» Алексеев признан лучшим новичком недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем признан Александр Самонов. Голкипер СКА отразил 98,04% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 0,50, одержав две победы.
Среди защитников отмечен хоккеист московского «Динамо» Михал Чайковски. На прошлой неделе он набрал 3 (3+0) очка в двух матчах при общем показателе полезности «+4». Все свои голы он забил в ворота «Сочи», сделав хет-трик.
Лучшими игроками 20-й недели сезона признаны:— КХЛ (@khl) February 1, 2021
Александр Самонов (@hcSKA)
Михал Чайковски (@dynamo_ru)
Тэйлор Бек (@MetallurgMgn)
Александр Алексеев (@hcsalavat) pic.twitter.com/TKxI8vIawR
Лучшим нападающим недели стал игрок «Металлурга» Тэйлор Бек. Форвард магнитогорского клуба набрал 5 (3+2) очков в трех матчах команды.
Лучшим новичком прошедшей недели признан защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, набравший 2 (1+1) очка в трех матчах. Его шайба в ворота «Барыса» стала победной для уфимской команды.
Напомним, на прошлой неделе лучшим новичком был признан нападающий «Северстали» Никита Гуслистов.СпортХоккей Башкортостан
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