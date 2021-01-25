Карлссон, Ожиганов и Лайпон — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем лиги стал Хенрик Карлссон. Голкипер «Барыса» одержал три победы в трех матчах недели, один раз сыграв на ноль. Карлссон отразил 94,62% бросков с коэффициентом надежности 1,66.

Среди защитников отмечен игрок СКА Игорь Ожиганов. Хоккеист питерского клуба набрал 3 (1+2) очка в двух матчах при общем показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим стал форвард рижского «Динамо» Джей Си Лайпон. Хоккеист рижан набрал 5 (2+3) очков в трех матчах, в том числе в его активе победный гол в ворота казанского «Ак Барса».

Лучшим новичком недели признан форвард «Северстали» Никита Гуслистов, на счету которого 4 (3+1) очка и первый хет-трик в профессиональной карьере.

3 шайбы за 1 период!



18-летний Никита Гуслистов стал первым игроком @severstalclub, оформившим хет-трик со времен Павла Бучневича в сезоне 2015/2016! pic.twitter.com/m69GDLtOYd — КХЛ (@khl) January 21, 2021

Напомним, ранее лучшим вратарем недели в КХЛ был назван Адам Рейдеборн из «Ак Барса».