Путин поручил обеспечить соблюдение прав журналистов в регионах

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить соблюдение прав журналистов. Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, и должно быть выполнено до 1 мая 2021 года, говорится на сайте Кремля.

«Принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации», — говорится в перечне поручений.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверки фактов задержаний и применения насилия к журналистам, которые освещали несанкционированные акции 23 января. В письме говорится, что сотрудники СМИ, которых задержали, не принимали участия в митинге, а освещали событие. Однако им не удалось выполнить редакционное задание и осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность.