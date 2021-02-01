«Рубин» просматривает полузащитника «Факела» Никитина

Полузащитник «Факела» Андрей Никитин заинтересовал казанский «Рубин». Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, представители казанского клуба просматривали 20-летнего футболиста в контрольной игре «Факела» против косовского «Дукаджини» на сборе в Турции. Игроком также интересуются еще несколько команд из РПЛ.

Никитин перешел в «Факел» летом прошлого года и успел провести за воронежский клуб 24 матча в ФНЛ, в которых отметился тремя забитыми голами. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2021 года.

В конце осеннего отрезка главный тренер «Факела» Олег Василенко охарактеризовал Никитина как перспективного игрока.

«Это человек с характером. У Андрея есть желание прогрессировать и развиваться дальше. Резервов у него достаточно, значит, надо продолжать работать в этом направлении. Думаю, что у Никитина все еще впереди, главное, чтобы походка не менялась», — считает Василенко.

Сейчас «Рубин» проводит второй тренировочный сбор в Турции. Завтра казанская команда планирует сыграть контрольный матч против российского клуба «Химки».

Напомним, накануне «Рубин» объявил о продаже защитника Олега Данченко в греческий АЕК.