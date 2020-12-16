Казанский «Синтез» сыграет с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Европы LEN по водному поло

Сегодня, 16 декабря, в итальянской Остии состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Кубка Европы LEN по водному поло.

Согласно результатам жеребьевки, соперником по 1/8 финала казанского «Синтеза» станет московское «Динамо». Матчи запланированы на 27 февраля и 6 марта 2021 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Синтеза».



По регламенту победитель серии и обладатель путевки в 1/4 финала Кубка Европы определится по разнице забитых-пропущенных мячей по итогам двух игр.