В 2020 году спрос на мебель и предметы интерьера в Казани вырос на 48%

В 2020 году спрос на мебель и предметы интерьера в Казани вырос на 48% по сравнению с 2019 годом. Как сообщили аналитики «Авито», во многом это связано с самоизоляцией и удаленной работой, так как люди старались создавать дома максимально комфортную обстановку.

Так, спрос на товары из категории «Кровати, диваны и кресла» в Казани вырос на 41%. Шкафами и комодами интересовались на 37% больше, а средняя стоимость товаров в разделе составила 5 350 рублей.

Столами и стульями интересовались на 55% активнее (средняя цена 3 500 рублей), кухонными гарнитурами — на 47% (средняя цена 15 900 рублей), текстилем и коврами — на 59% больше (средняя цена 1 000 рублей), предметами интерьера и искусства — на 47% (средняя цена 840 рублей), компьютерными столами — на 53% (средняя цена 2 996 рублей).

Ранее россияне рассказали, что больше всего хотят купить в 2021 году. Так, каждый четвертый опрошенный (26%) в этом году хочет сделать ремонт в квартире или купить мебель.

