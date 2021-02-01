Число случаев коронавируса в мире превысило 102 миллиона

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона. От инфекции умерли 2,2 миллиона, свидетельствуют данные ВОЗ.

Лидер по числу выявленных случаев — США (более 25 миллионов). На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона), передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 18 359 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 850 439 человек.

