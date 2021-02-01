Новости общества

06:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -7 градусов

05:25, 01.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 1 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, утром местами сильный порывами до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -2... -7 градусов. В Казани — от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -7°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем