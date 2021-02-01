Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -7 градусов
В понедельник, 1 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, утром местами сильный порывами до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит -2... -7 градусов. В Казани — от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -7°С.
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